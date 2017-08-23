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Samsun'da silahlı kavga: Kiracı kadın apartman yöneticisini vurdu

Samsun'da kiracı bir kadın, apartman yöneticisiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın, yöneticiyi Muhammet Atila'yı silahla yaraladı

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 20:45:14 Güncelleme: 20:48:48

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da apartman yöneticisi olduğu öğrenilen Muhammet Atila ile apartmanda bulunan kiracı Döne Y. (24) arasında sözlü tartışma yaşandı. Apartman yöneticisi olan Muhammet Atila, genç kadının kapısını çalarak iddiaya göre, "Eve kimin gelip gittiği belli değil. Her gün farklı kişiler geliyor. Biz bu durumdan rahatsızız. Aidat da ödemiyorsunuz" diye ikaz etti.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, SİLAHINI ÇEKİP VURDU

Bunun üzerine sözlü tartışma büyüdü. Daha sonra evde bulunan tabancayı alan genç kadın, apartman yöneticisini sırtından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan yönetici, olay yerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Silahla yaralama olayını gerçekleştiren Döne Y. ise suç aletiyle birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay anında evde bulunan bir kadın da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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