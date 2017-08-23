AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) bugün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında, yanıltıcı nitelikte yayın yapan ve ürün satışını gerçekleştiren kanallar ile aile yapısını zedeleyici kliplere yer veren kanallara en üst sınırdan cezalar verildi.

Kurul, "Nazar duası", "Cin mektubu", "aile içi muhabbet" gibi ürünler satan, hisse karşılığında yurt dışında kurban kestiğini iddia eden Bedir TV'ye en üst seviyeden üç ayrı ceza verdi.

Söz konusu TV kanalı, "Nazar duası, cin mektubu, aile içi muhabbet" gibi ayetleri vatandaşlara satması sebebiyle, 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 6112 sayılı Kanun'a eklenen herhangi bir ürünün ilgili sağlık mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve reklamına yer verilmeyeceğine yönelik hüküm uyarınca 10 gün yayın durdurma cezası aldı.

RTÜK'ün ayrıca bu konuyu Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gibi ilgili kuruluşlara da bildirdiği öğrenildi.

VATANDAŞA KURBAN HİSSESİ SATMIŞLAR

Bedir TV'ye yönelik ikinci ceza ise reklamlarda vatandaşlara sözde kurban payı satışı gerçekleştirmesi nedeniyle verildi. "Afrika'da kurban kampanyası" adı altında vatandaşlardan 60'ar lira toplayan ve bu paraları birleştirerek Afrika'da kurban kestiğini iddia eden kanala, en üst seviye olan yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kanala üçüncü ceza ise insanlara anne-babalarının isimlerini mesajla atmaları halinde hastalıklarının tespit ve tedavi edileceğini iddia eden "Hizmet Bahçesi" isimli program nedeniyle verildi. RTÜK uzmanlarının kanalı bizzat aradıkları ve dolandırıcılığı tespit ettikleri belirtildi. Kurul, bu program nedeniyle Bedir TV'ye yine yüzde 3 oranında para cezası uyguladı.

İKİ TV KANALINA "CİCİŞ KARDEŞLER" CEZASI

Üst Kurul, kamuoyunda "Ciciş Kardeşler" diye anılan Esra-Ceyda Ersoy'un "Dekolte" isimli klibini çocukların ekran başında olduğu bir saatte yayımlayan Viva ve Number One TV'ye de idari para cezası verdi. Söz konusu klipte cinsellik vurgusunun yapıldığı, şarkı sözleri ile birlikte erotik olarak nitelendirilecek dans figürlerinin yer aldığı belirlendi.

"EŞ DEĞİŞTİRME" PROGRAMINI YAYINLAYAN KANALA AĞIR YAPTIRIM

RTÜK, Türk aile yapısını zedeleyen programlardan dolayı Lifetime TV kanalına da ceza yağdırdı. Uydu üzerinden yayın yapan kanalının evli çiftlerin eşlerini değiştirerek farklı evlerde yaşamasını konu alan yurt dışı kaynaklı bir programı yayınladığını saptayan RTÜK, söz konusu yayınların genel ahlaka, manevi değerlere ve Türk aile yapısına aykırı olması sebebiyle TV kanalına en üst seviyeden yüzde 5 oranında idari para cezası ile 5 kez de program yayın durdurma cezası verdi.