CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;



"Erdoğan ilginç bir insan aslında. Ama bir zaafı var, kendisinde Kılıçdaroğlu hastalığı var. Şunu unutmaması lazım, herkesi susturacağım, STK'ları sivil toplumu susturacağım diyorsa ayrı bir şey... Onun konuşmasından şikayetçi değilim, o konuşuyor da havuz medyasında biz de yer alıyoruz. Hayatım boyunca doğruları söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Buyursun gelsin canlı yayında konuşalım. Hatta ben 10 dakika konuşayım o yarım saat konuşsun. Meydanlarda her gün bağırıyor, Eyy Kılıçdaroğlu... Ben buradayım"

"BEN ADALET DİYORUM O ATLET DİYOR"

"Bilerek böyle bir mizansen yapıldığı iddia ediliyor. Hayır efendim. Zaten orada karavanda kalıyorum. Karavana da kızıyordu. Eminim yedeğim yoğurda da kızmıştır. Kalkıyorsunuz bana bu fotoğraf üzerinden saldırıyorsunuz. Ben adalet diyorum o atlet diyor. Evet efendim ben o atleti giydim. O fotoğrafta bir kibir yoktur. Sıradan, sade bir vatandaş vardır. Benim görevim zaten sıradan sade vatandaşın sorunlarını çözmek. Ben zaten sıradan sade vatandaşı bilmezsem onun sorunlarını çözemem."

"HERKESİN BİLDİĞİ NASIL DEVLET SIRRI OLUR"

"Enis Berberoğlu neden içeride? Suç yok ki ortada. MİT TIR'ları hadisesi hem Enis Berberoğlu'ndan hem Cumhuriyet'in yazmasından önce haber oldu. Herkesin bildiği nasıl devlet sırrı olur? Meşru bir devleti gayrimeşru yapamazsınız. Devlet sırrı olması için valinin de haberi olması lazım. Bunlara müdahale edilmeyecek diye uyarılması gerekiyor. Size ihbar gelse müdahale etmez misiniz, edersiniz yoksa başınız belaya girer. MİT TIR'ları birilerinin sırrıdır, devletin sırrı değil."

"MERAL AKŞENER'İN PARTİSİ SİYASETE YENİ BİR HEYECAN GETİRİR"



"Meral Akşener ve arkadaşlarının yeni partisi siyasete yeni bir heyecan getirir. Meral Hanım ve arkadaşlarının siyasete belirli bir seviye de getireceği açıktır. Ben siyasi tarihimiz açısından önemli görüyorum. Kurmaya çalıştığı alanda bir boşluk var. Kendisine başarı dilemek benim görevim."

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ TANINMIŞ BİRİ OLACAK"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok zaman var. CHP'nin elbette bir adayı olacak. Bugünden söylemek yanlış bence. Milli iradenin Meclis'e tam yansıması lazım. Her kuruşunun hesabını verebilecek bir adayımızın olması lazım. Parti içinden de parti dışından da olur. Belki bir ekip olarak çıkacaktır. Bu bugünden netleştirilmesi gereken bir tablo değil. Önümüzde bir kurultay var. Bugünden balıklama atlamak yerine sakin, güven veren bir politika izlemek gerek. Tanınmış biri çıkacak. Toplumun güvendiği, mütevazı, saygılı bir aday çıkacaktır.



Devleti bir kişiye teslim edemezsiniz. O kişi her şeyde olursa her şey onunla birlikte yıkılır. CHP, kişi partisi değildir. Şu anda bir zaman yok adayımızın açıklama için. CHP'lilerin aklından geçen pek çok seçeneği vardır. Bütün ayrıntıları düşünmek gerekir. Makul, ortak aklı egemen olan, temiz, saf, halkını seven kucaklayan bir cumhurbaşkanı adayı olmalı. Dünyayla da barışık bir aday olmalı. Bizim amacımız sadece Türkiye'yi yönetmek değil, komşularla da iyi geçinmeli.