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Rize'de bir aile 2 yıl ara ile aynı şekilde çocuklarını kaybetti

Rize'de apartmanın beşinci katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Aile 2 yıl önce de başka bir çocuğunu balkondan düşerek ölmesi sonucu aynı acıyı yaşamıştı

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 23:13:06 Güncelleme: 23:20:31 İHA

İHA'nın haberine göre, Rize merkeze bağlı Müftü Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin kızı Hayrunnisa Özcü (2), dün gece 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düştü. Yakınları ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fatma ve Dilaver Özcü çiftinin 2,5 yaşındaki oğulları Recep Ali'nin de yaklaşık 2 yıl önce, Çaykent beldesine bağlı Kokulukaya köyünde ikamet ettikleri evin ikinci katındaki balkonundan düşerek öldüğü, ailenin bu olayın ardından Müftü Mahallesi'ne taşındıkları öğrenildi.

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