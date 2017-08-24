Yönetmene 12 yıl hapis istemiyle ‘istismar’ davası

İstanbul Beşiktaş’ta üniversiteli B.G., eski erkek arkadaşı aracılığıyla tanıştığı ünlü televizyon dizilerinin sanat yönetmenliğini yapan H.S. ile bir mekânda karşılaştı. İkili bir süre eğlendikten sonra H.S., B.G.’yi “Telefonumun şarjı bitti. Evim yakın, bana gidelim, şarj ettikten sonra çıkarız” diyerek evine davet etti. Evde bir süre vakit geçirdikten sonra H.S., “Burada yatak var, burada kal” dedi ancak B.G.’den olumsuz yanıt aldı. B.G.’yi evde kalması için zorlayan H.S., daha sonra cinsel istismarda bulundu. Evden çıkan B.G., gittiği hastanenin polisine şikâyetçi oldu.

Gazete Habertürk'ten hayati Arıgan'ın haberine göre, gözaltına alınıp mahkemece tutuklanan sanat yönetmeni H.S. hakkında, üniversiteli B.G.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuklanan H.S., savunmasında “Kendi rızasıyla oldu. Zaten benden iri biri, zorla ilişkiye girmem mümkün değil” demişti.