FETÖ'nün 'mülkiye' davasında sanık Hüseyin Avni Mutlu savunma yapıyor

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binada görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar eski İstanbul Valisi Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Çapkın’ın da aralarında bulunduğu 14 sanık ve yakınları katıldı.

Avukatların yer aldığı duruşmada, eski İstanbul Valisi Mutlu savunma yapıyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Emine Kocak tarafından hazırlanan iddianamede, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı, eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır, eski Mülkiye Başmüfettişi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt, eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan, eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir, eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan ve eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç sanık olarak yer alıyor.

İddianamede, 14ü tutuklu 15 sanık hakkında, "Anayasal düzeni̇ ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMMyi ortadan kaldırmaya veya görevi̇ni̇ yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türki̇ye Cumhuri̇yeti̇ Hükümeti̇ni̇ ortadan kaldırmaya veya görevi̇ni̇ yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile "si̇lahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklar Fatih Şahin, Hüseyin Avni Mutlu, Mürteza Balcı, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Osman Tunç, Yusuf Yavaşcan ve Abdülkadir Demir hakkında ayrıca Terörizmin Finansmanı Kanununa muhalefet suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, Fatih Şahin, Nurullah Çakır ve Yusuf Yavaşcanın örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirtiliyor.

Eski vali Mutlunun FETÖ üyeleriyle iltisaklı olduğu ifade edilen iddianamede, Mutlunun FETÖ/PDY çatı örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren bir şahısla 10 kez irtibata geçtiği, örgütün içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren beş kişiyle 36 irtibatının bulunduğu, haklarında yasal işlem yapılan örgüt mensuplarıyla iltisakının olduğu kaydediliyor.

Hüseyin Avni Mutlunun telefonunda, darbe girişimi sonucu gözaltına alınarak tutuklanan eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Üyesi Orgeneral Akın Öztürkün numarasının "Paşa Akın Öztürk" olarak kayıtlı olduğu belirtilen iddianamede, Mutlunun ayrıca Kimse Yok Mu Derneğine farklı tarihlerde bağış yaptığı anlatılıyor.

DAVANIN DİĞER SANIKLARI

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Abdülkadir Demirin en mahrem sınıf kabul edilen mülki yapılanmaya Erzincan Valisi olarak yerleştirildiği ifade edilen iddianamede, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporuna göre Demirin görev yaptığı dönemde kamu kaynaklarının kullanımında örgüt lehine kamuyu zarara uğratarak usulsüz biçimde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne finans sağladığı kaydediliyor.

Sanıklardan Hüseyin Çapkının evinde yapılan aramada, 25 Aralık 2013 tarihli "17 Aralık Operasyonu sabahı" yaşananları el yazısıyla aktardığı dokümanda, operasyonun hiçbir aşamasından bilgisi olmadığının yer aldığı aktarılan iddianamede, Çapkının personel atamalarını örgütün stratejileri doğrultusunda gerçekleştirdiği, kumpas soruşturmalarının sürmesini ve sızmamasını sağlamak amacıyla örgüte mensup olmayanların ilgili operasyonel birimlere atamasını yapmadığı, böylece usulsüz işlemlerin açığa çıkmamasını sağladığı dile getiriliyor.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, tutuklandıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Avukatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim olan Çapkın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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