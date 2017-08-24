Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik Sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 71'inci Temel Eğitim Sınavı'na katılan adaylar, sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Özel Güvenlik Sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Güvenlik sonuçları açıklandı mı?

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın yayımladığı sınav takvimine göre, cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih 24 Ağustos (bugün) olarak belirlenirken, sonuçların saat kaçta açıklanacağı belirtilmedi. Sonuçların öğle vakitlerinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sonuçların açıklanmasının ardınan, yazılı sınav sonucuna itiraz ve il emniyet müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemi'ne kayıtlar 25 Ağustos tarihinde apılacak. Sonuçlara itirazlar 26 Ağustos'ta değerlendirilecek ve itiraz sonuçları aynı gün içerisinde açıklanacak.

BİR ÖNCEKİ SINAV KİTAPÇIĞI HATALI ÇIKMIŞTI



30 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik 71. Temel Eğitim Sınavı A grubu kitapçığının hatalı çıkması üzerine başkanlık bir duyuru yayımlamıştı;

"30 Temmuz 2017 tarihi Pazar günü saat 10.00 da ülke genelinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik 71.Temel Eğitim Sınavı A grubu kitapçığının bazılarının hatalı olduğu tespit edilmiştir. Merkezi Sınav Komisyonu gerekli çalışmalara başlamış, aksaklık en kısa sürede giderilecektir.

71.Temel Eğitim Sınavı A grubundan hatalı kitapçıkla sınava giren adaylardan sınav ücreti alınmadan tekrar sınav yapılacaktır. Sınav tarihi ilerleyen günlerde duyurulacaktır."

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