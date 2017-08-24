Maçka İlçe Jandarma Komutanı'nın gözaltına alınmasında yeni detaylar

Trabzon'un Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zait Zengin, dün Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü FETÖ/PDY'ye yönelik kripto subaylar çalışması sırasında gözaltına alınan bir FETÖ/PDY şüphelisinin vermiş olduğu ifade doğrultusunda teğmen Zait Zengin Trabzon'da gözaltına alındı.

Zengin'in, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda kullandığı bilgisayarına el konurken, evinde de arama gerçekleştirildi. Zengin'in el konulan cep telefonu da dahil tüm dijital cihazları Trabzon Siber Suçlar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Zengin'in sorgusuna Trabzon'da devam edileceği öğrenilirken İzmir'e gönderilmeyeceği bilgisine ulaşıldı.

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Maçka İlçe Jandarma Komutanı

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