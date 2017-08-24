MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. MHP lideri Bahçeli, Koray Aydın'ın istifa ederek, Meral Akşener'in öncülüğünde kurulacak yeni partiye geçişine ilişkin olarak, "İstifa tek taraflı bir tercihtir. Kişinin tercihinden dolayı saygı duymak gerekir. Partimiz açısından da hayırlı olmuştur" diye konuştu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun atletli fotoğrafıyla ilgili olarak, "Kim neyi giyiyorsa giysin. Ancak siyaseti iç çamaşırı seviyesine düşürmemek gerekir" yorumunda bulundu.

"GEREKİRSE SAVAŞ SEBEBİ SAYILMALIDIR"

Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'taki referandum kararı için, "Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır" çağrısında bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

Tehlikeler volkan ağzı gibi patlarken Türkiye çürük tartışmalarla boğulmaktadır. Kurgusu ustaca yapılmış bu meşguliyet gerçek sorunlarla mücadeleyi doğrudan sekteye uğratmaktadır. Zincirleme olaylar peş peşe gündemi işgal etmektedir. Atatürk büstlerine yapılan saldırılar, Çanakkale'de polis memurunun ibretlik fotoğrafı, Maçka Parkı'ndaki kıyafet temalı taciz, yeni devlet safsataları konu başlıklarından sadece bir kısmıdır.

"İSTİKRARSIZLIK ZEMİN BULMAKTADIR"

İstikrarsızlık zemin bulmaktadır. Her şey ortadadır. Pek çok meselemiz vardır, çözüm bekleyen çok sayıda sorun yumağı dağ gibi karşımızda durmaktadır. Oyalanmak ise Türkiye'ye haksızlıktır. Korumamız gereken milli varlığımızla birlikte hakettiği mevkilere yükselmeyi beklemektedir. Vakit kaybına tahammül kalmamıştır. Milletin kafası karışık, sıkıntıları fazladır. Medya yanlı, ihanet canlı, ilkesizlik kaslı, demokratik kurum ve kurallar paslıdır. Dağılmamızı istiyorlar, birbirimize küsmemizi umuyorlar.

Terör örgütleri önü arkası planlı haşin ve hain bir strateji dahilinde Türkiye'ye 4 koldan kudurmuşçasına saldırıyor. Sınırlarımızın hemen ötesinde gayri meşru, fiili bir durum yaratılıyor. Türkiye'nin milli güvenliğini ve toprak bütünlüğünü temin eden bir terör devleti kurmak, Akdeniz'e ulaştıracak bir koridor için ince işçilik yapılıyor.

ABD, tırlar dolusu silahı noel hediyesi gibi veriyor. ABD'nin silah, cephane ve eğitim desteği verdiği PKK/YPG'ye yeni bir örgüt kurdurup Fırat Kalkanı bölgesine saldırtmanın şartlarını oluşturması dostlukla bağdaşmamaktadır. Bu cani kimi, nereden, nasıl atacaklarını zannetmektedirler. Türk milletinin seri katillere pabuç bırakacak, acziyet ve zayıflık içinde olmadığı kısa sürede gösterilmeli, gereği neyse yapılmalıdır.

"HEDEF TÜRKİYE'NİN MEVCUDİYETİDİR"

Hedef aslında Türk milletinin tarihsel mevcudiyetidir. Aziz vatanımızın benzersiz kutsiyeti tüm görkemi ile meydandadır. Bunu hazmedemeyen ne kadar hasım devlet varsa, eş anlı saldırı komutu vermek için el ele vermişlerdir. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tedavüle sürülen kirli pazarlıklar esasen Türkiye temalı, odaklıdır. Bütün dikkatlar ülkemize çevrilmiştir. Oklar üzerimize yönelmiştir.

Suriye'nin İdlib şehrine operasyonla ilgili planlar Türkiye'nin iyice köşeye sıkıştırılması emelidir. ABD'nin Suriye temsilcisinin Türkiye sınırında El Kaide varlığını dile getirmesi maksatlıdır. İran Genelkurmayı'nın 3 günlük teması, ABD Savunma Bakanı'nın gelişi anlamlı ve dikkat çekicidir. Rusya'nın kafası karışıktır, ABD ise Türkiye'yi bir oldu bittiye getirmenin, PKK'ya alan açmanın kurnazlığı içindedir. PKK'ya karşı İran'la operasyon hazırlığı bize göre olumludur. Terör sorununun üstesinden öncelikle bölge ülkelerinin karşılıklı çıkarları gözeterek yardımlaşma çabaları ile gelinebilecektir.

"KUZEY IRAK'TAKİ REFERANDUM TÜRKİYE İÇİN GEREKİRSE SAVAŞ SEBEBİ SAYILMALIDIR"

Barzani'nin korsan referandumuna mesafeli tavrı, Rusya ve ABD'nin yükselen itirazı önemlidir. Kandil, Sincar yok edilmelidir. Kandil dümdüz edilmelidir. Terörizm bekçilerine öldürücü vuruş derhal yapılmalıdır. Barzani'nin, Türkmen kentlerini kapsamına alan referandum hazırlığının sonuna kadar karşısında yer alınmalıdır. Bilinmelidir ki muhtemel bu referandum, Kürdistan provasıdır. Bu referandum Türkmenlerin, Türkiye'nin tamamen aleyhinedir. Bu referandum Türkiye için gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır. Peşmerge yönetimi Türk milletinin sabrını daha fazla zorlamaktan vazgeçmelidir. Eğer ki, milli bekamıza yönelmiş tehditler yok edilmezse savunma güçlükleri karşımıza çıkacaktır.

"YA ŞİMDİ 'VATAN' DİYE HAYKIRACAĞIZ, YA DA..."

Çileler boş yere çekilmemiştir. Türkiye'ye rağmen bölgesel ayak oyunları terörizmi devletleştirirse varlığımız tesadüflere kalacaktır. Ya şimdi 'vatan' diye haykıracağız ya da sonsuza kadar sinip kaçanlardan sayılacağız.

"İSPANYA HALKINA TAZİYELERİMİ İLETİYORUM"

Buradan İspanya halkına taziyelerimi iletiyor, terörizmi bir kez daha lanetliyorum. Terör örgütleri yeni yöntemler kullanmaktadır. Fransa'nın Nice, Almanya'nın Berlin, İngiltere'nin Londra şehirlerinde araçlarla çok sayıda insan ezilmiş, hayatlarını kaybetmiştir. Silah satışlarının yüzde 74'ü 5 ülke tarafından yapılmaktadır. ABD'nin tek başına aldığı pay yüzde 33'e dayanmıştır. Terör örgütleri silah ve bombası olmadığı taktirde hunhar eylemlerini nasıl gerçekleştireceklerdir. Terörizmin kökünün kazınması isteniyorsa silah şirketleri insanlık adına terör örgütlerine silah satılması veya sunulmasına kesinkes son vereceklerdir. Terörizm destek almadan varolamayacaktır.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ su katılmamış Türkiye ve İslam düşmanı barbar bir çetedir. Başındaki hoca kılıklı hain beddua seansları ile vakit geçirmekte, çete üyelerinin bir kısmı ülkemizde hesap vermektedir. Ederi 1 dolar olan FETÖ insanlığın utanç vesikasıdır. Son ferdine kadar yedikleri aş, içtikleri su burunlarından getirilmelidir. Bu hain örgütün izinin kazılması için bir ortak akıl, adalet müessesesi, muazzez bir fikri temel, makul deliller, muazzam bir görüş derinliği vazgeçilmez önemdedir. Pazarcı ile, tezgahlar ile değil, aktif planlayıcılarını, sessiz katılımcılarını, siyasi ayakla birlikte tek tek isim isim deşifre ederek cezalandırmak kaçınılmaz bir görevdir. Bu hesaplaşma yapılmazsa vebal herkesin üzerinde olacaktır. Yine devletin hücrelerine kadar sızma girişimleri gelecekte daha büyük badirelere yol açacaktır. Devlet, Türk milletinin siyasi teşkilatlanmasıdır. Türkiye üzerinde hiçkimse spekülasyon yapamayacak, çetere tutamayacaktır. Türkiye'nin varlığı 80 milyon millet evladının namusu ile pekişmiştir.

"DEVLETE DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Bağımsızlığımızı kıskançlıkla korumak zorundayız. Devletin ve milletin bizzar hükmü şahsiyetini fanilerle bir görmek bilgi eksikliği bir vehim eseridir. Hükümetle hemfikir halde devlete desteğimiz tamdır. Alman siyasetçilerin skandal açıklamaları, sorumsuz ve sakat tavırları gözümüzden kaçmamaktadır. FETÖ Almanya'dadır, PKK Almanya'da cirit atmaktadır. Neyi gizlemek için Adil Öksüz'ü bir gece Türkiye'den kaçırmışlardır. Almanya FETÖ'nün firarileri ile yanak yanağadır. Bu ne ahlaksızlıktır. Almanya firari sanıkların derhal ülkemize iadesini sağlamalıdır. Adil Öksüz için nota haklıdır. Bu ülkenin 15 Temmuz'da parmağı yoksa korkacağı bir durum da doğaldır ki, olmayacaktır.

ALMANYA'DAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmeyeceğini söyleyerek AB'nin diğer 27 ülkesinin iradesini yok saymıştır. Hedef ve haya gümrüğünden geri çevrilenler Gümrük Birliği ile şantaja yönelmişlerdir. Teröristlerle düşüp kalkanlar biraz utanmaları varsa, yoldan dönmenin çarelerini aramalıdır. Türkiye, yeni yetme çadır devleti hiç değildir. MHP, dış politikada hükümet ve devletin yanındadır. Almanya'ya karşı izlenen politikaları samimiyetle desteklemektedir. Onlardan korkan onlar gibi olsun. Almanya Dışişleri Bakanı'nın ucube düşünce ve telkinleri ise ayaklarımızın altındadır. Başbakan Merkel bunu siyasi silah olarak kullanacaksa, ne anlaşmanın devamından en kalıcı bir uzlaşmadan söz edilemeyecektir.

KILIÇDAROĞLU'NUN TUTUKLANACAĞI İDDİALARI

Ana muhalefet partisi liderinin tutuklanma ihtimali üzerinde yazılıp çizilmektedir. Bize göre demokrasi hayatımıza zarar vermektedir. Bilinçli, sistematik, defolu bir kampanya gündemdedir. Kılıçdaroğlu'nun yalnızca Cumhurbaşkanı'nın anlık bir beyanından anormal sonuçlar üretmesi bize göre trajikomiktir. Bir suça karışmış, suç işlemiş birisi varsa elbette hukuki sorumluluğu doğacak ve hakim önüne çıkacaktır. CHP lideri ile ilgili sıcak tartışma ortamının kasten dolaşımda tutulduğunu görmek lazımdır. Dış destekli karanlık çevrelerin telaşı dikkat çekicidir.

SORU-CEVAP

KORAY AYDIN'IN İSTİFASI

İstifa tek taraflı bir tercihtir. Kişinin tercihinden dolayı saygı duymak gerekir. Partimiz açısından da hayırlı olmuştur. 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bugünden adres, kimlik sunan, birilerini hava boşluğuna atıyor, yerine geçmenin planını yapıyorlardır.

PARTİ İÇİ İSTİFA

(Parti için istifa bekliyor musunuz?) Gelirken gördünüz kapı açık, giren girer, çıkan çıkar.

"ATLET" TARTIŞMASI

Buna yorum gerekmez. Kim, neyi giyiyorsa giysin. Ancak siyaseti iç çamaşırı seviyesine düşürmemek gerekir.

MHP'NİN ADAYI

Benim ne zaman erken konuştuğumu gördünüz ve duydunuz.