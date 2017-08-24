Eskişehir - Ankara kara karayolu üzerinde seyir halinde olan araç sürücüleri, yük taşıyan TIR'ın dorsesini görünce adeta şaşkına döndü.

İHA'nın haberine göre, neredeyse tamamının dolu olduğu görülen TIR'ın üzerine yaklaşık 1,5 tonluk aracın bırakılması 'Yok artık' dedirtti. Yüklenen yüklerin üzerine konulan aracın üzerinde, herhangi bir güvenlik önleminin olmaması faciaya davetiye çıkardı.

Ayrıca TIR üzerinde taşınan aracın plakasının da olmaması dikkat çekerken, seyir halinde olan araç sürücüleri şahit oldukları anı cep telefonuyla kaydetti.

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