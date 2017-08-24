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Eskişehir-Ankara kara karayolu üzerinde Yük dolu TIR'ın üzerinde arabayı böyle taşıdı

Yük dolu TIR'ın üzerinde araba taşıdı!

Eskişehir'de eşya yüklü bir TIR'ın üzerinde, yaklaşık 1,5 tonluk aracın taşınması 'Yok artık' dedirtti

24 Ağustos 2017 Perşembe, 11:05:26 Güncelleme: 11:11:06 İHA

Eskişehir - Ankara kara karayolu üzerinde seyir halinde olan araç sürücüleri, yük taşıyan TIR'ın dorsesini görünce adeta şaşkına döndü.

İHA'nın haberine göre, neredeyse tamamının dolu olduğu görülen TIR'ın üzerine yaklaşık 1,5 tonluk aracın bırakılması 'Yok artık' dedirtti. Yüklenen yüklerin üzerine konulan aracın üzerinde, herhangi bir güvenlik önleminin olmaması faciaya davetiye çıkardı.

Ayrıca TIR üzerinde taşınan aracın plakasının da olmaması dikkat çekerken, seyir halinde olan araç sürücüleri şahit oldukları anı cep telefonuyla kaydetti.

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