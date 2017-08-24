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Adana'da çocuk tacizcisine vatandaş dayağı

Kız çocuklarının çığlık atması üzerine çocuklar ile parkta bulunan diğer vatandaşlar, Sinan T'yi kovalayıp yakaladıktan sonra darp etmeye başladı

24 Ağustos 2017 Perşembe, 11:06:01 Güncelleme: 11:07:59 İHA

Adana'da bir parkta 14 yaşındaki 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şahıs vatandaşlar tarafından darp edildi. Gözaltına alınan Sinan T, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre, olay Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sinan T. isimli şahıs, parkta arkadaşlarıyla birlikte yürüyen 14 yaşındaki S.A. ve H.T'yi taciz etti. Kız çocuklarının çığlık atması üzerine çocuklar ile parkta bulunan diğer vatandaşlar, Sinan T'yi kovalayıp yakaladıktan sonra darp etmeye başladı.

Parkta devriye gezen 'mobil park polisi' arbedeye müdahale ederek üstü-başı yırtılmış ve vücudunda darp izleri bulunan Sinan T'yi gözaltına aldı. Sinan T, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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