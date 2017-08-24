İHA'nın haberine göre, İstanbul Pendik, Şeyhli mahallesinde faaliyet gösteren et enterge tesisine Anadolu'dan gelen 15 ton eti çalmaya çalışan hırsızlar, bekçi köpeği 'Botti' ye yenik düştü.

HIRSIZLARI GÖRÜNCE HAVLADI!

Dün sabah saatlerinde beyaz bir minibüs ile iş yerine gelen hırsızlar, etlerin geldiği kamyona yanaştı. Giriş kapısını açmaya çalışan hırsızları bekçi köpeği Botti fark edince havlayıp huzursuzlandı. Kapıyı açan ve içeri giren hırsızlar Botti'nin saldırması ve havlaması üzerine hırsızlığı gerçekleştiremeden olay yerinden kaçtı. Botti'nin bu müdahalesi, işletmecinin piyasa değeri yaklaşık yarım milyon yani 500 bin lira olan 15 ton etinin çalınmasını önledi.

"BU KEZ ŞANSLIYDIK KÖPEĞİMİZ VE BEKÇİMİZ SAYESİNDE KURTULDUK"

Olay anını anlatan iş yeri sahibi Ömer Çapan, Anadolu'dan gelen şoförümüz burada fabrika içerisine park ediyor. Şoför dinlenirken, hırsızlar araçla gelip, sabahleyin saat 08.01'de demir kapının kilidini kesiyor. Köpeklerimiz huzursuzlanıp tepki gösteriyorlar. Köpeklerimizin sesiyle beraber bekçimiz duruma müdahale ediyor. İçeriye araçlarını sokup kamyonun kapısını kırıp etleri almak istiyorlar ama başarılı olamıyorlar. Ondan sonra acil şekilde kaçıyorlar. Olay ile ilgili kamera kayıtlarımızda mevcut. Ama 1 sene önce bu şekilde yine aynı şekilde kamyonumuzdan 100 bin liralık etimiz çalındı. Bu et hırsızlığı devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Bu sefer şanslıydık köpekler ve bekçimizin sayesine kurtulduk. Gündüz gözü ile çok cesaretli bir şekilde" dedi.

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