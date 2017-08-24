Sarıyer'de 57 yaşındaki annesini boğarak öldüren Aslı Sönmezler'in yargılandığı davada heyet değişikliği nedeniyle 3. kez mütalaa açıklandı. Yeni savcı, Sönmezler'in müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

İHA'nın haberine göre, Sarıyer Zekeriyaköy'de bankacı annesi Belgin Hızal'ı boğarak öldüren ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Aslı Sönmezler'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Aslı Sönmezler cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmada heyet değişikliği nedeniyle 3. kez mütalaa açıklandı. Yeni savcı mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, Adli Tıp Kurulu'ndan cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde gelen rapora itiraz ettiklerini belirterek, "İstanbul Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen raporda müvekkilin şizofreni hastası olduğu yönünde görüş bildirilmiştir. Yine hastalığı döneminde müvekkili takip eden uzman doktoru Özkan Pektaş da müvekkilin psikotik durum bozukluğu bulunduğunu bildirmiştir" dedi.

"ANNE, MEKTUPTA ASLI'NIN RUHSAL VE SAĞLIK DURUMUNU ANLATTI"

Maktül Hızal'ın, Aslı Sönmezler'in ruhsal ve sağlık durumu ile ilgili detayları anlattığı mektubu mahkemeye sunan sanık avukatı, "Mektup olaya çok yakın bir tarihte gönderilmiştir. Maktulün ifadelerini içermektedir. Bu da Aslı'nın olay anında cezai ehliyetinin olup olmadığına dair önemli bir delil olduğu ve değerlendirilmesi gerektiği halde bu belge gözardı edilmiş ve tartışma konusu yapılmamıştır. Yeni bir heyet oluşturularak müvekkilin cezai ehliyeti konusunda yeniden rapor istenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sarıyer Zekeriyaköy'de yaşayan özel bir bankanın üst düzey yöneticisi Belgin Hızal (57), psikolojik rahatsızlıkları bulunan kızı Aslı Sönmezler (34) tarafından boğularak öldürülmüştü. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Aslı Sönmezler hakkında iddianame hazırlayan savcılık, Sönmezler'e hastalığı nedeniyle ceza verilmemesi talebiyle dava açmıştı.

sarıyer

Aslı Sönmezler