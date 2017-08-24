Samsun'da tartıştığı apartman yöneticisini vuran genç kiracı kadın adliyeye sevk edildi.



İHA'nın haberine göre, Samsun'un Atakum ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, apartman yöneticisi ile kiracı genç kadın arasında tartışma yaşanmıştı.



Çıkan tartışma sonucunda iddiaya göre apartman yöneticisi olan Muhammet Atila, kiracı Döne Y.'nin kapısını çalarak aidat ücretini istedi.



İddiaya göre Muhammet Atila genç kadına "Bu eve kimin girip çıktığı belli değil. Her gün farklı kişiler gelip gidiyor" diyerek aidatı ödemesini istedi.



Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada evde bulunan ve erkek arkadaşına ait olduğu öğrenilen ruhsatsız tabancayı alan genç kadın apartman yöneticisi Muhammet Atila'ya tek el ateş etti. Sırtından vurularak yaralanan yönetici, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



DARP İDDİASI

Yönetici Muhammet Atila'yı silahla vurarak yaralayan ve olayın ardından gözaltına alınan Döne Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.



Genç kadının ifadesinde, "Biz 3 kız kardeş evde kalıyorduk. Eve gelip bizimle tartışmaya başladı. Daha sonra ise kardeşimi darp etti" dediği öğrenildi.

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