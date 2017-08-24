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Samsun'da apartman yöneticisini vuran genç kadın tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, 3 kız kardeşin kaldığı eve aidat istemeye gelen apartman yöneticisi ile kardeşler arasında çıkan kavgada yönetici silahla yaralandı

24 Ağustos 2017 Perşembe, 12:31:01 Güncelleme: 17:58:47 İHA

Samsun'da, çıkan tartışmada apartman yöneticisini tabancayla ateş ederek ağır yaralayan Döne Y., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, Samsun'un Atakum ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, apartman yöneticisi ile kiracı genç kadın arasında tartışma yaşanmıştı.

Çıkan tartışma sonucunda iddiaya göre apartman yöneticisi olan Muhammet Atila, kiracı Döne Y.'nin kapısını çalarak aidat ücretini istedi.

İddiaya göre Muhammet Atila genç kadına "Bu eve kimin girip çıktığı belli değil. Her gün farklı kişiler gelip gidiyor" diyerek aidatı ödemesini istedi.

Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada evde bulunan ve erkek arkadaşına ait olduğu öğrenilen ruhsatsız tabancayı alan genç kadın apartman yöneticisi Muhammet Atila'ya tek el ateş etti. Sırtından vurularak yaralanan yönetici, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DARP İDDİASI
Yönetici Muhammet Atila'yı silahla vurarak yaralayan ve olayın ardından gözaltına alınan Döne Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Döne Y., savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Genç kadının ifadesinde, "Biz 3 kız kardeş evde kalıyorduk. Eve gelip bizimle tartışmaya başladı. Daha sonra ise kardeşimi darp etti" dediği öğrenildi.

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YORUMLAR 36
  • Misafir 60 dakika önce
    adam cikmaz
  • Misafir 2 saat önce
    Bu samsun çok acayip memleket gerçekten. Her şeyi bol bol :)
  • Misafir 2 saat önce
    Apartman yöneticisine giren çıkanı belirlemiş kız
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