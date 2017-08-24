Muğla'nın Dalaman İlçesi'nde yaralı bulunan oklu kirpi, Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Bakımevinde yapılan tedavi sonrasında bakım altına alındı.

DHA'nın haberine göre, Sarsala Koyu'nda tatil yapan vatandaşlarca yaralı bulunan oklu kirpi için HAYDOS'tan yardım istendi. Hayvan ambulansıyla olay yerine giden HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen ve ekibince teslim alınan kirpi, Dalaman Atakent Bülüşlü Mevkiinde bulunan bakımevine götürüldü. Kirpinin tedavisi yapılarak barınakta bakıma alındı.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, "Öncelikle duyarlı vatandaşlarımıza sizin aracılığınızla bir kez daha teşekkür ediyorum. Kirpinin kesici bir aletle yaralandığını tespit ettik. Kirpinin yarasının insan eliyle yapılmış. Ciddi bir kesik var. Kesik kaza değil, kasıtlı olarak yapılmış. Barınağımızın hekimleri yarayı temizledikten sonra itinalı bir şekilde dikti. Kirpiyi kontrol altında tutuyoruz. Tedavisi tamamlandıktan sonra yaklaşık 15 gün içinde oklu kirpiyi doğal ortamına bırakacağız. Yapılan bakımı sonrasında bakımevinin maskotu haline geldi ve adını da 'Rıfkı' koyduk. Rıfkı'ya en iyi şekilde bakıyoruz" dedi