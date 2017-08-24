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Kayseri'de koluna 'Yurtta Sulh Konseyi' dövmesi yaptıran bir kişi yakalandı

Kayseri'deki operasyonda sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine hakaretler eden kişi yakalandı. Yakalanan kişinin koluna "Yurtta Sulh Konseyi" dövmesi yaptığı görüldü

24 Ağustos 2017 Perşembe, 12:54:28 Güncelleme: 12:55:59 İHA

Kayseri'de yürütülen soruşturma çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve 15 Temmuz hain darbe girişimini yapan sözde "Yurtta Sulh Konseyi" oluşumunu destekleyen ve kolunda 'Yurtta Sulh Konseyi' dövmesi bulunan bir kişi yakalandı.

İHA'nın haberine göre; Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile devlet büyüklerine ağır küfürler ve hakaretler eden Kaan Ayhan A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Sosyal medya hesaplarında 15 Temmuz hain darbe girişimini destekleyici ve övücü yazıları da tespit edilen, tekel bayiinde çalışan Kaan Ayhan A.'nın hain darbe girişimini yapan sözde "Yurtta Sulh Konseyi" yazısını koluna dövme yaptırdığı da belirlendi.

Gözaltına alınan Kaan Ayhan A. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

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