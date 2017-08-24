Diyarbakır'dan batı illere tarihi eser sevkiyatı yapılacağı istihbaratını alan polis, operasyon düzenledi. Üzerinde Viking ve Meryem Ana figürü yer alan 2 heykel bulunan şüphelinin, objeleri altın suyuna batırararak tarihi eser görüntüsü verdiği ortaya çıktı.



DHA'nın haberine göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır'dan batı illerine tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Polis, şüphelinin elindeki objeleri batı illerine sevk etmek üzere otogara gittiğini tespit ederek takibe aldı.



Polis, şüpheli Ö.K.'yı otogar yakınında otobüse bindiği sırada gözaltına alarak, arama yaptı.



Ö.K.'nın üzerinde Viking ve Meryem Ana heykeli bulundu. Ele geçirilen objelerle birlikte Ö.K., Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Burada yapılan araştırma ve incelemede Ö.K.'nın batı illerine sevk etmek istediği objeleri altın suyuna batırarak, tarihi eser görüntüsü vermeye çalıştığı belirlendi.



Objeleri batı illerine götürerek çeşitli kişileri dolandırma hazırlığı yaptığı tespit edilen Ö.K. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Ö.K. adliyede serbest bırakıldı.

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