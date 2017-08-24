Gaziantep'te metruk bir evin bahçesinde 7 aylık olduğu belirtilen cenin bulundu.



DHA'nın haberine göre, Şahinbey İlçesi'ne bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki metruk bir evin bahçesine cenin gömüldüğü ihbarını alan polis harekete geçti. Olay yerine gelen polisler, çevreyi güvenlik şeridi ile kapatırken, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kazıda beze sarılmış 7 aylık olduğu belirtilen cenin bulundu. Gömüldüğü yerden çıkarılan cenin, incelemelerin ardından poşete konularak Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada cenini toprağa Suriyeli Zuke B. isimli kadın ve eşi Ahmet El H.'nın gömdüğü tespit edildi. Suriyeli çift, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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