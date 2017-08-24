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Mersin'de Atatürk büstüne çirkin saldırı

Olay üzerine Y.S. polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürülürken, yaşanlar Anamur´da büyük tepki gördü

24 Ağustos 2017 Perşembe, 17:43:08 Güncelleme: 17:44:43 DHA

Mersin'in Anamur İlçesi´nde bir kişi devlet hastanesi bahçesindeki Atatürk büstüne sopayla saldırdı. Çevredekilerin linç etmeye kalkıştığı Y.S. adlı saldırgan gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ellinde sopa ile hastaneye gelen Y.S. bahçede bulunan ve kaidesinde `Beni Türk hekimlerine emanet ediniz´ sözlerinin bulunduğu Atatürk büstüne saldırdı. Saldırı nedeniyle büst baş kısmından kırıldı. Saldırgan Y.S.´nin büste zarar verdiğini gören hastane bahçesindeki vatandaşlar, tepki göstererek kişiyi linç etmek istedi. Poliklinikte muayene olmak için sırasını bekleyen bir hasta yakını da sandalye ile Y.S.´ye vurarak engellemek istedi. Olay üzerine Y.S. polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürülürken, yaşanlar Anamur´da büyük tepki gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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