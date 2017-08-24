Milyonlarca adayın beklediği DGS sınav sonuçlarının açıklanması için artık gün sayılıyor. Lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin büyük merakla beklediği DGS sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre yakın bir tarihte açıklanacak. Peki DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklanma tarihi ve detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön lisans programlarından mezun olan üniversite öğrencilerinin lisans programlarında eğitim görmesi için katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 23 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilmiş ve milyonlarca adayın katılımıyla ülke genelinde tek oturumda yapılmıştı.

Sınavın ardından heyecanla sınav sonuçlarını bekleyen adayların bekleyişi sona eriyor. ÖSYM'nin sonuç açıklama takviminde yer alan bilgiye göre, 2017 DGS sonuçları 29 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak.

Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, sınavdan kazandıkları puan doğrultusunda tercih yapacaklar ve böylece lisans programlarına geçiş yapacak.

Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) ön lisans başarı puanı

c) 2017-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları)

yazılı olacaktır.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından büyük heyecanla bekleniyor. 29 Ağustos'ta açıklanacak olan sınav sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden duyurulacak.

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların wwww.sonuc.osym.gov.tr adresine girerek karşılarına gelen ekranda istenen T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi'ni girmesi gerekmektedir. Bilgilerin doğru girilmesi halinde adayın sınav sonucu bu ekran üzerinden karşısına çıkacaktır.

Sınav sonuçları yalnızca internet üzerinden çevrimiçi olarak açıklanacak ve adayların adreslerine herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderimi yapılmayacak.

DGS TERCİHLERİNİN YAPILMASI

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmaz.

Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.