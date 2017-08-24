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Bolu'da yanan kamyondaki tavuklar öldü

Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan kamyonda bulunan tavukların bir kısmı öldü

25 Ağustos 2017 Cuma, 01:56:28 Güncelleme: 01:59:45

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu üzerinde Bolu istikametine seyreden Oktay Atalay yönetimindeki 14 BN 936 plakalı kamyonda yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu ve Yeniçağa belediyelerinin itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangında kamyon tamamen kullanılamaz hale gelirken, kamyonun kasasında bulunan 4 bin 950 tavuktan bir kısmı öldü.

Kamyon sürücüsü Oktay Atalay, seyir halindeyken lastiğinin patladığını, yangının bu nedenle çıktığını savundu.
Meydana gelen yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda, itfaiye ekiplerinin çalışmasını bitirmesinin ardından tek şeritten geçiş sağlanmaya başlandı.

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