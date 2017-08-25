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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıldan örülme han çadırında ağırlanacak

25 Ağustos 2017 Cuma, 03:24:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Malazgirt Zaferi’nin 946. Yıldönümü törenlerine katılacak. 1989 yılında inşa edilen Zafer Anıtı’nın bulunduğu meydanda gerçekleştirilecek törenlerde Anadolu’nun kapısının temsili anahtarı verilecek olan Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin küçük bir canlandırmasını da izleyecek

  • 1 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıldan örülme han çadırında ağırlanacak
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, yarın Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi’nin 946. Yıldönümü törenlerine katılacak. Etkinlikler, Malazgirt Ovası’nda 1989’da yapılan 42 metre yüksekliğindeki Zafer Anıtı’nın bulunduğu meydanda gerçekleştirilecek. 

  • 2 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıldan örülme han çadırında ağırlanacak
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    Resmi tören alanına, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın halka seslenişi için bir sahne kurulacak. Sahnenin karşısında etkinlik alanı oluşturulacak. 

  • 3 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıldan örülme han çadırında ağırlanacak
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    Alanda biri büyük, 10’u küçük olmak üzere el örmesi, 11 kıl han çadırı kurulacak. Türkiye’de kurulacak en büyük han çadırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile protokol heyetini ağırlayacak. 

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  • 4 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıldan örülme han çadırında ağırlanacak
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    Diğer çadırlarda ise Türkiye’nin dört bir yanından gelecek özel eşyalar sergilenecek. Çadırlardan birinde Muş’a özgü yemekler ikram edilecek.

  • 5 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıldan örülme han çadırında ağırlanacak
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    ERDOĞAN OK ATACAK

    Etkinlikler çerçevesinde, okçuluk turnuvası gerçekleştirilecek. 250 sporcu uzun menzil ok atışı yapacak. Atlı okçuluk da yapılacak. Vatandaşlar ok atabilecek, ata da binebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu etkinlikler çerçevesinde ok atması bekleniyor. 

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