Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıldan örülme han çadırında ağırlanacak
25 Ağustos 2017 Cuma, 03:24:47 | Güncelleme: 03:42:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Malazgirt Zaferi’nin 946. Yıldönümü törenlerine katılacak. 1989 yılında inşa edilen Zafer Anıtı’nın bulunduğu meydanda gerçekleştirilecek törenlerde Anadolu’nun kapısının temsili anahtarı verilecek olan Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin küçük bir canlandırmasını da izleyecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, yarın Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi’nin 946. Yıldönümü törenlerine katılacak. Etkinlikler, Malazgirt Ovası’nda 1989’da yapılan 42 metre yüksekliğindeki Zafer Anıtı’nın bulunduğu meydanda gerçekleştirilecek.
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Resmi tören alanına, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın halka seslenişi için bir sahne kurulacak. Sahnenin karşısında etkinlik alanı oluşturulacak.
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Alanda biri büyük, 10’u küçük olmak üzere el örmesi, 11 kıl han çadırı kurulacak. Türkiye’de kurulacak en büyük han çadırı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile protokol heyetini ağırlayacak.
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Diğer çadırlarda ise Türkiye’nin dört bir yanından gelecek özel eşyalar sergilenecek. Çadırlardan birinde Muş’a özgü yemekler ikram edilecek.
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ERDOĞAN OK ATACAK
Etkinlikler çerçevesinde, okçuluk turnuvası gerçekleştirilecek. 250 sporcu uzun menzil ok atışı yapacak. Atlı okçuluk da yapılacak. Vatandaşlar ok atabilecek, ata da binebilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bu etkinlikler çerçevesinde ok atması bekleniyor.
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2 gün sürecek etkinliklerde, konserler verilecek, mehteran gösterisi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin küçük bir canlandırmasını da izleyecek. Erdoğan’a, etkinlik kapsamında Anadolu’nun kapısının temsili anahtarı verilecek.
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1071 FİDAN DİKİLDİ
Etkinlikler için ilçe merkezi bayraklarla donatıldı. Alparslan Anıtı ve Atatürk Anıtı yenilendi. Toprak alanlar yeşillendirilirken, Malazgirt Zaferi’nin anısına 1071 fidan dikildi.
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Etkinliklere katılan vatandaşlara, Sultan Alparslan’ın vasiyeti hediye edilecek. Malazgirt’te yoğun güvenlik önlemleri de alınıyor.
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Muş ve Malazgirt Emniyet Müdürlüğü’nde izinler kaldırılırken, ilçenin giriş ve çıkışlarında kontroller sıklaştırıldı. Etkinlik boyunca, polis helikopteri havadan güvenliği sağlayacak.
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Erdoğan, Malazgirt’e yapacağı ziyaretle ilgili olarak, “Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te kurduğu hayal sayesinde Anadolu bin yıldır bizim yurdumuzdur. Cumartesi günü Malazgirt’teyiz. Alparslan’ın otağını kurduğu yerde, inşallah biz de otağı kuracak ve vatan topraklarımızı seyredeceğiz” demişti.
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26 Ağustos’ta Malazgirt’te olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Nasıl her yıl ‘18 Mart Çanakkale’ diyorsak, bundan sonra her 26 Ağustos’ta Malazgirt’te olmak suretiyle 2071’in tohumlarını atacağız” ifadesini kullanmıştı.