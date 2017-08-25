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Erdoğan, Malazgirt’e yapacağı ziyaretle ilgili olarak, “Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te kurduğu hayal sayesinde Anadolu bin yıldır bizim yurdumuzdur. Cumartesi günü Malazgirt’teyiz. Alparslan’ın otağını kurduğu yerde, inşallah biz de otağı kuracak ve vatan topraklarımızı seyredeceğiz” demişti.