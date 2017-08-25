ABD Büyükelçiliği kaynakları, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın ABD Başkonsolosluğu’na yönelttiği; FETÖ firarisi Adil Öksüz ile ilgili soruya yanıt verdi.Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın haberine göre; Bozdağ, Öksüz’ün üzerine kayıtlı 2 hat olduğunu belirterek, “Hatlardan biri Öksüz tarafından kullanılıyor. Diğer hat fiilen Öksüz tarafından kullanılmıyor. ABD Konsolosluğu’ndan yapılan arama, fiilen kullandığı telefondan yapılan arama. ABD Konsolosluğu fiilen kullanılan bu numarayı nereden biliyor? Bunun açıklığa kavuşması lazım” açıklamasını yapmıştı.

ABD’li kaynaklar, Habertürk’e “ABD yasaları, bizim, bireysel vize konularıyla ilgili konuşmamızı ciddi ölçüde kısıtlıyor. Ancak ABD’li ve Türk yetkililer, terörle mücadele ve cezai soruşturmalar ile ilgili yakın bir işbirliği yapmaktadır. Bunun detaylarını açıkça konuşmamız mümkün değil” dedi.