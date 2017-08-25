İstanbul’da 1 ay önce Pendik’te ağaçlık alanda elleri ve ağzı bantla bağlandıktan sonra öldürülmüş halde bulunan 20 yaşındaki Ozan Bal’ın katili zanlısı, 14 yaşındaki S.G. çıktı.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, polis tarafından yakalanan ve Çocuk Şube Müdürlüğü’nce gözaltına alınan S.G.’nin, cezaevinden çıkan Ozan Bal’ı 15 yaşındaki S.K. adlı genç kızı taciz ettiği iddiasıyla bıçakladığını söylediği öğrenildi. Birbirlerini tanıyan S.G. ve Ozan Bal’ın uyuşturucu kullanmak için olayın meydana geldiği bölgeye gittiği iddiası araştırılıyor.