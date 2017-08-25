İzmir’in Bornova İlçesi’nde bulunan Özkanlar Mahallesi’nde pazartesiyi salıya bağlayan gece saat 01.00 sıralarında, özel bir üniversitenin psikoloji bölümünü burslu kazanan 23 yaşındaki Ceylin Özgür, iddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte kaldığı 4’üncü kattaki evin penceresinden atlayarak canına kıydı. Bu yıl 4’üncü sınıfı okuyacak olan Ceylin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Ünsal'ın haberine göre, hayatını kaybeden Ceylin Özgür’ün intiharının nedenine ilişkin herhangi bir not bırakmadığı belirlendi. Savcılak, olayla ilgili soruşturma başlattı. Adli Tıp’tan alınan Ceylin Özgür’ün cenazesi memleketi Manisa’da toprağa verilirken, arkadaşları tarafından çok sevilen genç kızın neden intihar ettiği araştırılıyor.

‘HAYATA BAĞLI BİRİYDİ’

Genç öğrenciyi önceki gün Manisa’da gözyaşlarıyla toprağa veren ailesi, olayın şokunu yaşıyor. Ceylin Özgür’ün erkek kardeşi Gökçe Özgür, şunları dedi: “Herhangi bir psikolojik sorunu yoktı. Hayata bağlı, çok başarılı biriydi. Üniversiteyi burslu okuyordu. 1 hafta sonra yapacağı tatilini bile planlamıştı. Hayatına vizyon katacağı KPSS sınavına hazırlanıyordu. Ölümü seçen birinin böyle planları olur mu? Aile olarak olanlara anlam veremedik.”