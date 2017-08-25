2 gence işkence eden 3 kişiye ‘Cinsel saldırı’ suçu yerine ‘Eziyet’ten ceza

18 yaşındaki E.P. ve 19 yaşındaki B.G., geçen yıl İstanbul Üsküdar’da yürüdükleri sırada aynı mahalleden esnaf A.G. (20) ve öğrenci olan V.A. (17) ile karşılaştı. A.G. ve V.A., araçlarına bindirdikleri E.P. ve B.G.’yi, pazarcı T.K.’nın (34) bulunduğu Üsküdar’da ıssız bir yere götürdü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, gençleri tehdit ve darp ettikten sonra araçtan indiren 3 kişi, yine tehditlerle 2’sini alkol şişesine oturttu. Gençlere işkence anını V.A. da cep telefonuna kaydetti. Saldırganlar daha sonra 2 gence zorla TEM’de 4 saat boyunca su sattırdı. E.P. ve B.G., bir kişinin telefonundan ailelerini arayarak kurtuldu. Olayın ardından E.P. ile B.G. kâbusları olan kişilerden şikâyetçi oldu.

‘NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU’

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre olay sonrası tutuklanan sanıklar, müştekilerin mahallede hırsızlık yapmaları nedeniyle sevilmediklerini iddia etti. 3 sanığın eylemi cinsel saldırı olarak değerlendirilirken, tüyler ürperten olayda sanıklar için “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 18’er yıldan az olmamak ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 16’şar yıla kadar hapis cezası istendi. Yargılamayı yapan Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi, suçun cinsel amaçla işlenmediğini belirterek sanıkların mağdurlara eziyet amacıyla hareket ettiğini kaydetti. Sanıklar T.K. ve A.G. 2 çocuğa karşı “eziyet” suçundan toplamda 8’er yıl, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan da 16’şar yıl hapse çarptırıldı. V.A. ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle aynı suçlardan toplamda 16 yıl hapse mahkûm edildi.

AZ BULDUĞU CEZAYI ARTIRAMADI

Cezayı fazla bulan sanıklar, karara itiraz etti. İtirazı inceleyen istinaf mahkemesi, cezanın “eziyet” suçu kapsamında verilmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak hükmü bozdu. Cezanın “cinsel saldırı” suçundan verilmesi gerektiğinin altını çizen mahkeme, cezanın da 8’er yıl değil 36’şar yıl olması gerektiğini ifade etti. Sanıklar aleyhine istinaf başvurusu olmadığını belirten mahkeme, sanıkların cezasında artırıma gidemedi. İstinaf mahkemesi, yaşı 18’den küçük olan V.A.’nın da “cinsel saldırı” suçundan 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi gerektiğini kaydetti ancak aynı şekilde aleyhe istinaf başvurusu bulunmaması nedeniyle cezasında artırım uygulayamadı.

KANUNDAKİ DÜZENLEME

Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ise “İstinaf yoluna yalnız sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz” maddesi mevcut.