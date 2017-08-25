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Akıncı üssü
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Akıncı'daki darbe faaliyetlerinin organizatörü Özçetin çapraz sorguda

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemleri organize ettiği belirtilen eski albay Özçetin'in çapraz sorgusu devam ediyor

25 Ağustos 2017 Cuma, 10:47:00 Güncelleme: 10:48:24 AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın 19'uncu celsesi başladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da aralarında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada, Akıncı'da harekat komutanı olarak görev yapan ve darbe faaliyetlerini organize ettiği belirtilen eski Kurmay Albay Ahmet Özçetin'in çapraz sorgusuna devam ediliyor.

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