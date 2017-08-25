İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle olası kazaların azaltılması için yoğun bir çalışma başlattı. Bu amaçla hazırlatılan broşürler yurt genelinde görevli trafik ve jandarma birimlerine ulaştırıldı.

BAKAN SOYLU'DAN SÜRÜCÜLERE GÜVENLİ SÜRÜŞ UYARISI

DHA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da, 6 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın meydana geldiği Eskişehir- Ankara karayolunun 30. kilometresinde kurulan trafik uygulama noktasında görevli polis ve jandarmayı ziyaret etti.

Uygulama noktasında görevli Uyuşturucu ile Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubelerinde görevli polislerle ve Jandarmalarla tek tek tokalaşan Bakan Soylu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Soylu, ayrıca kontrol amaçlı durdurulan sürücülere de hayırlı yolculuklar dilerken, Bakanlığın bayram öncesi alınan tedbirlerini içeren broşürlerini de bizzat kendisi dağıttı.

EVRAKI EKSİKSİZ OLAN OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ TEBRİK ETTİ

Bakan Soylu, çevrilen bazı araçların sürücüleriyle ve bir yolcu otobüsündeki yolcularla sohbet etti. Soylu, "Frene değil, kurala güven" sloganı yazılı el ilanı verdiği sürücülere, güvenli sürüş uyarısında bulundu. Bakan Soylu, evrakı eksiksiz olan otobüs şoförünü tebrik etti, basın mensuplarının da bayramlarını kutladı.