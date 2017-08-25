Nişantaşı'nda çifte park kâbusu

Megakentin trafiği malum... Yaz-kış sürücülere saç baş yolduran trafiğin sebebi her geçen gün artan araç sayısı ve yetersiz yollarla sınırlı değil. Bir de yanlış uygulama ve sürücü hataları var ki kentin trafiğini iyice içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Trafiği allak bullak eden otopark ve hatalı park sorununu defalarca gündeme getirdik. Daha geçen pazartesi Ortaköy’de yol kenarındaki otoparkın neden olduğu keşmekeşi sayfamıza taşımıştık. İşte bir şikâyet de Nişantaşı sokaklarından...

‘POLİS YOK MU?’

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, Nişantaşı’nda yıllardır bilinen ve bir türlü çözülemeyen park sorunu, bölge sakinlerini ve diğer araç sürücülerini çileden çıkarmış durumda. Özellikle Teşvikiye ve Rumeli Caddesi’ndeki çift parklanmalar nedeniyle trafik her gün durma noktasına geliyor. Birbirine girmiş caddelerde ilerlemek mümkün değil. Şişli Halaskargazi Caddesi’ne çıkmak isteyen araç sürücülerinin Rumeli Caddesi’ni tercih etmesi yaşanan sıkıntıyı ikiye katlıyor. Bölge sakinleri, özellikle dükkânlara mal getir götür yapan ticari araçların yolu tıkadığı görüşünde. Uzayıp giden çift sıra parkla bölgede trafik sizlere ömür... Nişantaşı’na işi düşenler bu keşmekeşin içinde sinir harbi yaşıyor. Vatandaşlar, “Burada polis yok mu? Bu duruma neden engel olunamıyor. Bölgede yaşanan çift sıra park sorununa biran önce çözüm bulunmasını istiyoruz” diyor.

"YOL KENARINA PARK EDEN ÇIKMIYOR"

Nişantaşı’nda bir tablocuya tablo getiren araç sürücüsü, yaşanan sıkıntının farkında olduklarını, zaman zaman da trafik polislerince aracına ceza yazıldığını söylüyor. Ancak “Başka park edecek yerimiz yok” diyen ticari sürücü, “Burası sürekli bu şekilde. Yol kenarına park eden bir daha çıkmıyor. Burada dükkâna mal indirecek başka yerde yok. Haliyle çift parklanma yapıyoruz. Trafik polisleri kontrol yapıyor. Ancak polisi gören araç sürücüleri kaçıyor. Dönüp yine aynı yere geliyor. Yediğimiz cezanın haddi hesabı yok. Ama mecburuz katlanıyoruz. Belki 30 dakika bekleme uygulaması olsa daha iyi. Dükkânlara gelenler de 2- 3 dakika dörtlüleri yakıp bekleme yapıyor. Haliyle trafik arapsaçı oluyor” diye konuştu.