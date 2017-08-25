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Sultanbeyli'de 20 yaşındaki genç ormanda ölü bulundu

Haberi alarak evlerinin yakınındaki ormanlık alan gelen gencin yakınları sinir krizi geçirdi

25 Ağustos 2017 Cuma, 11:40:06 Güncelleme: 12:29:36 DHA

Sultanbeyli'de 20 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu.

DHA'nın haberine göre, Turgut Reis mahallesi Mehter Sokak yakınındaki ormanlık alanda gencin hareketsiz yattığını gören bir kişi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 20 yaşındaki Sercan Akman'ın öldüğünü belirledi. Haberi alarak evlerinin yakınındaki ormanlık alan gelen Akman'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, Akman'ın yakınlarını olay yerinden uzaklaştırdı. Savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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