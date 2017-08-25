İstanbul'a iniş için alçalan Türk Hava Yolları uçağında yolcu olarak bulunan Katar Havayolları pilotlarından Anas Amireh uçağın atlattığı kuş tehlikesini kabinden görüntüledi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda alınan önlemlere rağmen kuş tehlikesi devam ederken son olarak THY'nin İstanbul-Kazablanka seferini yapan yolcu uçağına kalkışta motoruna kuş çarpması sonucu uçak havadan geri dönmüştü. Türk Hava Yolları uçağında yolcu olarak bulunan 33 yaşındaki Katar Havayolları pilotu Anas Amireh, İstanbul'a iniş sırasında kuş sürülerinin uçağı teğet geçmesini kabinden görüntüledi. Kayıtta kuş sürülerinin kanata çok yakın uçtuğu görülüyor. Amireh sosyal medya hesabından da görüntüleri paylaşarak, "İstanbul Atatürk Havalimanı'na yaklaşımımız sırasında motora ve kanatlara çok yaklaştı. Olağanüstü iş için THY mürettebatına teşekkür ederim" diyerek yazdı.



ÇARPMASI 550 KİLOGRAMLIK KUVVETE EŞDEĞER

Yaklaşık 6 kilogramlık bir kuşun saatte 300 kilometre ile giden uçağa çarpma etkisinin 550 kilogramlık kuvvete eşdeğer olduğu belirtiliyor. Verilere göre İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kuşlar en çok Ataköy-Florya yönündeki pistin yaklaşma yüzeyi, Sefaköy-Ataköy tarafındaki pist başlarında ve Florya yönündeki yaklaşma yüzeyinde sıklıkla tespit ediliyor. Kuşlar pist başlarında 0-10 metre ve yaklaşma yüzeylerinde 0-1000 metre aralıklarında görülüyor.

Göç nedeniyle kuş sürüleri en çok Mart, Nisan ve Eylül, Ekim aylarında görülüyor. Kuşlar, uçakların iniş ve kalkış sırasında çoğunlukla tehlikeye yol açıyor. Atatürk Havalimanı'nda uçaklar kuşlardan dolayı zaman zaman pas geçerken THY'nin uçaklarında kuş çarpması nedeniyle oluşan hasarlar ve uçakların seferlerden çekilmesi nedeniyle şirket milyonlarca lira zarara uğruyor.