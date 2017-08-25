İstanbul'da çalıntı otomobili kullanırken yakalanan şüphelinin üzerinden cinayet silahı çıktı. Silahın Emrah Şarman cinayetinde kullanıldığı belirlendi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 7 Ağustos'ta çalınan bir otomobilin peşine düştü. Yeri tespit edilen araca Fatih'de operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken oto hırsızı Serhat İ. (21) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serhat İ. Oto hırsızlık suçundan tutuklandı.



Hirsızdan ele geçirilen tabancalar, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü'nde incelendi. İnceleme sonucu tabancının 12 Haziran'da Bağcılar'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Emrah Şarman cinayetinde kullanıldığı tespit edildi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULMUŞTU



Bağcılar Demirkapı Mahallesi Adil Sokak'ta 03.15 sıralarında 2 arkadaşı ile birlikte eve giden Emrah Şarman, olay yerine gelen 2 otomobilden açılan ateş sonucu öldürülmüş, yanındaki arkadaşları da olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri Şarman'ın öldürülmesi olayına karışan şüphelileri ve yanında bulunan 2 arkadaşını arıyordu. Şüpheli Serhat İ. ile Emrah Şarman arasında husumet bulunduğu iddia edildi. Silahların cinayet olayında kullanıldığının çıkması üzerine polis Serhat İ. hakkında savcılığın talimatı ile cinayet soruşturması açtı.