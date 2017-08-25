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Hakkari Çukurca
GÜNDEM

Çukurca'da PKK'lı teröristler yol yapımında çalışan işçilere saldırdı

Saldırıda, bir işçi şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı

25 Ağustos 2017 Cuma, 12:41:21 Güncelleme: 12:41:40 AA

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yol yapım çalışması yürüten bir işçi, terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırı sonucu yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Üzümlü köyü yakınlarında iş makineleriyle yol yapım çalışması yürüten işçilere, PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, bir işçi şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı işçi, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

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