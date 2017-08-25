Başbakan Yıldırım'dan Alman Bakan Gabriel'e yanıt: İşine baksın

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt vererek, "Halt etmiş. İşine baksın. Kendi memleketinin işine baksın. Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasınlar" dedi.

MİT'İN CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLANMASI

Başbakan Binali Yıldırım, MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasına ve bu konuda CHP'nin yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruya, "Bu yapılan değişiklik 16 Nisan hükümet sistemi değişikliği ruhuna uygun olan bir değişikliktir. Kamu kuruluşlarında kurallar esastır. Mevzuat içerisinde herkes kendisine verilen sorumluluğu yapmak durumundadır. Bu meseleyi Başbakan'a güvensizlik vesaire gibi bir yoruma, değerlendirmeye tabi tutmak iyi niyetten yoksundur" dedi.

ALMAN BAKAN GABRİEL'E YANIT

Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri için, "Halt etmiş. İşine baksın. Kendi memleketinin işine baksın. Türkiye'ye ayar vermeye çalışmasınlar. Hiç kimse Türkiye'ye ayar veremez. Türkiye'nin iç işlerine de kimsenin karışmaya hakkı ve haddi yoktur." diye konuştu.