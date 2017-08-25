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Sultanhanı halkı ilçe olmanın sevincini yaşıyor

25 Ağustos 2017 Cuma, 14:28:12 AA

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilçe yapılan Aksaray'ın Sultanhanı beldesinin sakinleri, büyük sevinç yaşadı

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    Bugün yayınlanan KHK ile Aksaray'ın 8. ilçesi olan Sultanhanı'ndaki vatandaşlar, kararı sevinçle karşıladı.

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    Aksaray-Konya karayolunun 35. kilometresinde Belediye Başkanı Fahri Solak'ı davul zurna eşliğinde karşılayan vatandaşlar, burada Solak'ı omuzlara aldı.

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    Daha sonra yüzlerce araçtan oluşan konvoy ile Sultanhanı ilçesine gelen Solak ve beraberindeki vatandaşlar, ilçenin sembolü olan Sultanhanı Kervansarayı önünde toplandı.

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    Burada kurban keserek, tekbirler getiren vatandaşlar, daha sonra hanın arkasında şükür namazı kıldı, dua etti.

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    "DUALARIMIZ SONUNDA KABUL OLDU"

    Solak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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