Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün taşınacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Hasdal'da yeni emniyet müdürlüğünün inşa edileceğini ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün buraya taşınacağını açıkladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Teröristlere misli ile cevabını verdik, veriyoruz. Bunların kökünü kazımakta kararlıyız. Allah'ın izni ile de kazıyacağız. Bu milletin huzurunu, bu milletin, özellikle gururunu çiğnemeye, yok etmeye kimsenin hakkı yok.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Azimliyiz, kararlıyız ve bize, çocuklarımıza daha huzurlu bir ülke bırakmak için fedakarca çalışan asayiş, organize suçlar gibi alanlarda suçlulara göz açtırmaya güvenlik güçlerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Bugün yayınlanan KHK'nın içerisinde uyuşturucu ile alakalı çok daha ağırlaştırılmış cezai müeyyide bulunuyor. Eczanelere varıncaya kadar üzerine gideceğiz. Captagon vesaire bunların satıldığı yerlerin araştırılmasında asla taviz vermeyeceğiz.

Bekçilik sisteminin yeniden başlamasından memnuniyet duyuyorum. İstiyoruz ki geceleri de halkımız emniyette olsun. Bekçilerden devletimizin oradaki gözü, kulağı, sesi, güven kaynağı olmalarını bekliyoruz. Milletimiz güvenlik kuvetlerimize sahip çıkarsa, az gayretle çok netice elde edilir. Tam tersi olursa, milletimizle güvenlik kuvvetlerimiz arasında güçlü ilişki tesis edilemezse arzu ettiğimiz neticeye ulaşamayız. Asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, organize suçlar gibi güvenlik konularında da polisimizi, jandarmamızı milletimizle bütünleştirmeliyiz.

Okullarımızın çevresinde uyuşturucu satışında faaliyet gösteren bu millet düşmanlarına karşı güvenlik güçlerimizin bunları adalete teslim edeceğine inanıyorum. Özellikle son dönemde çok sık şikayetle karşılaştığımız uyuşturucu satıcıları konusunda emniyet ve jandarma teşkilatımızdan çok büyük gayret bekliyorum.

Birinci ihtimal, güvenlik kuvvetlerimiz içinde mücadele etmesi gereken kişiler onlarla iş birliği içindedir. Yapılması gereken önce içerinin temizlenmesidir. İkinci ihtimal, güvenlik kuvvetlerimizin teçhizat yönünden zayıflığı söz konusudur. Bu sorumluluk bizimdir. Bir kez daha bu araçların hayırlı olmasını diliyorum.

FETÖ'nün verdiği en büyük zarar polis ve jandarmada yol açtığı zafiyettir.

HASDAL'A YENİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

İnşallah Hasdal'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz. İstanbul Emniyet Teşkilatımız çok daha verimli bir imkana kavuşacak.

Buradan tüm halkıma sesleniyorum. 10 günlük bayram sürecini yaşayacağız. Tabii ki, sizler yollarda eğer yolların kuralını bir kenara koyar da, duygusallıkla hareket eder, hız yapma noktasına gelirseniz, hem ailelerinizi üzer, hem bizi üzersiniz. Bayram, acı ile değil, mutlulukla kutlansın istiyoruz. Acı ile kutlamak zaten mümkün değil. O yasa dönüşür. Bu bayram inşallah yas olmasın istiyoruz. Onun için hız kurallarına dikkat etmemizde, uykulu olarak araç kullanmaktan kaçınmayı sürekli olarak tavsiyet ettik.

Yarın Malazgirt'te 26 Ağustos 1071'in, evet, yeni bir yıl dönümünde, Anadolu'nun kapılarının açılışını ordusu ile birlikte yadedeceğiz. Sizleri sevgi ile saygı ile selamlıyorum.