Yeni evli çiftin evini soydu, pavyonda eğlenirken yakalandı

Bursa´da bir ay önce evlenen çiftin düğünde takılan takılarını çalan şüphelilerden 21 yaşındaki Hüseyin Ç. gece pavyonda eğlenirken yakalandı. Hüseyin Ç.´nin kolunda damada takılan saat bulunurken, 2 şüpheli daha aranıyor.

DHA'nın haberine göre olay, merkez Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen ay evlenen Baha T.'nin evine kapı kilidini kırıp giren 3 kişi, düğünde takılan yaklaşık 40 bin lira değerindeki takıları çaldı. Evlerine geldiklerinde kapı kilidi kırılarak evlerinin soyulduğunu gören Baha T. ve eşi, polisi aradı. Gelen ekip parmak izinden ve apartman yakınındaki işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin 3 kişi olduğunu belirledi. Polis, parmak izi ve görüntülerden kimliklerini saptadığı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerden Hüseyin Ç. dün gece saat 02.00'de Osmangazi İlçesi´nde pavyonda eğlenirken polisler tarafından gözaltına alındı. Önce suçlamayı kabul etmeyen Hüseyin Ç.'nin kolunda düğünde damat Baha T.'ye takılan saat ele geçti.

Hırsızlık şüphelisi Hüseyin Ç.'nin sorgusu devam ederken, polis diğer 2 şüpheliyi yakalamaya çalışıyor.