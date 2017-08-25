Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Kurultayı çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26-30‏ Ağustos tarihleri arasında Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleştirilecek Adalet Kurultayı ile ilgili Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "4 gün boyunca adaleti konuşacağımız #AdaletKurultayı’nda, söz yurttaşlarımızda olacak. Onlar anlatacak, biz ve tüm Türkiye dinleyeceğiz. Bağımsız yargıyı savunuyorsan, haksızlığa uğramışsan, adalet arıyorsan gel! Adalet talebimizi #AdaletKurultayı'nda birlikte haykıralım!" çağrısında bulundu.

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 25, 2017

Kemal Kılıçdaroğlu

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