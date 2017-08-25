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Kılıçdaroğlu: "Adalet arıyorsan gel birlikte haykıralım"

Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Kurultayı çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4 gün sürecek olan Adalet Kurultayı için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu

25 Ağustos 2017 Cuma, 15:20:22 Güncelleme: 16:19:13

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26-30‏ Ağustos tarihleri arasında Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleştirilecek Adalet Kurultayı ile ilgili Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "4 gün boyunca adaleti konuşacağımız #AdaletKurultayı’nda, söz yurttaşlarımızda olacak. Onlar anlatacak, biz ve tüm Türkiye dinleyeceğiz. Bağımsız yargıyı savunuyorsan, haksızlığa uğramışsan, adalet arıyorsan gel! Adalet talebimizi #AdaletKurultayı'nda birlikte haykıralım!" çağrısında bulundu.

 

  • Kemal Kılıçdaroğlu
  • chp
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