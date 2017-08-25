Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde içinde askerlerin bulunduğu araç ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 sivil hayatını kaybederken 5'i asker 7 kişi ise yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, öğle saatlerinde Viranşehir - Şanlıurfa karayolunun Eyüp Nebi Kavşağında meydana geldi. Şırnak'tan Adana'ya bayram iznine giden 5 rütbeli askerin içinde bulunduğu sivil plakalı araç ile Viranşehir'den Şanlıurfa istikametine giden sürücüsünün ismi belirlenemeyen hafif ticari araç, solama sırasında yan yana çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan araçlar bariyerlere saplandı.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve emniyet personeli sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sivil araçtaki 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.