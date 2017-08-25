Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için yurt başvurularını 14-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Kazandığı üniversiteye yakın konumda bulunan KYK yurdunda barınmak isteyen öğrenciler sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt kayıtları nasıl yapılacak?

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 14-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen yurt başvurularının değerlendirilme süreci devam etmektedir. İncelemelerin tamamlanmasının ardından sonuçlar KYK'nın sonuc.kyk.gov.tr ilan edilecek.

KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Başvuru sonuçlarına göre yurt hakkı kazanan öğrenciler aşağıdaki işlemleri yapacak.

Sonuçların ilan edilmesinin ardından asil listeden yurt hakkı kazanan öğrenciler kendilerine verilen süre içerisinde öncelikle Ziraat Bankası Şubelerinden, ATM’lerinden veya (http://yurtkur.gsb.gov.tr) internet adresinde yer alan E-ÖDEME ekranından ilk kayıt ücretini ödeyeceklerdir.

İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli, gün bazında yatak ücreti ve yurt kimlik ücreti yer almaktadır. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. Kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak çıkmaktadır. İlk kayıt ücreti öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık göstermekte olup yerleştirme işlemini takip eden ay itibariyle sadece aylık yurt ücreti ödenecektir.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler yurt kayıt işlemlerini, e-devlet üzerinden YURT KAYIT İŞLEMLERİ linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayabileceklerdir. Kayıt işlemi için ayrıca yurt müdürlüklerine başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Öğrenciler kayıtlı oldukları üniversitenin akademik takvim başlangıcına göre KYK yurtlarında barınmaya başlamalıdır. Akademik takvim başlangıcına göre barınmaya başlamayan öğrencilerin yurt müdürlükleri ile iletişime geçerek durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.



KYK yurtlarında barınmaya başlandığında en az 4 adet fotoğraf, kan grubu belgesi, öğrenci belgesi ve varsa başvuru sonuç sayfasında belirtilen öncelik belgesi hazır bulundurulmalıdır. Ayrıca Kurum tarafından yapılması muhtemel geri ödemelerde kullanılmak üzere öğrencinin kendisine ait bir iban numarası gerekmektedir. Yurt müdürlüklerinin adres ve telefon numaraları KYK'nın internet sitesinde yer almaktadır.

KYK yurt sonuçları

KYK yurt sonuçları 2017

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