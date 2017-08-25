Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekipleri, kovalamaca sonucu durdurdukları hafif ticari araçta, 10'u çocuk 23 göçmeni yakaladı.
Alınan bilgiye göre, göçmen kaçakçılığı ihbarı üzerine Kırıkhan-Kumlu yolu üzerinde emniyet güçleri tarafından takibe alınan hafif ticari araç, Kırıkhan girişinde durdurulmak istendi.
Polisin dur ikazına uymayan araç, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından Kırıkhan-Reyhanlı yolu üzerinde durduruldu. Araçta, Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 10'u çocuk 23 göçmen tespit etti.
Suriyeliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, araç sürücüsü Suriye uyruklu M.E.B (22) gözaltına alındı.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0