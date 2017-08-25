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Hakkari-Van karayolunda el yapımı patlayıcı imha edildi

Hakkari-Van karayolunda yola döşenen EYP fark edilerek imha edildi

25 Ağustos 2017 Cuma, 16:03:31 Güncelleme: 17:43:58

Van- Hakkari karayolunda PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı son anda fark edilerek imha edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın haberine göre; Hakkari ve Van karayolunda PKK'lı teröristler tarafından mayın döşendiği istihbaratını alan emniyet ekipleri patlamaya hazır bomba buldu. El yapımı patlayıcı, bomba uzmanı ekipler tarafından imha edildi. 


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YORUMLAR 1
  • Misafir 58 dakika önce
    PKK kötü emellerine asla ulaşamayacak. Allah belanızı versin hain köpekler.
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