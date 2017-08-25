Hakkari-Van karayolunda el yapımı patlayıcı imha edildi

Van- Hakkari karayolunda PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı son anda fark edilerek imha edildi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Kenan Taşkın'ın haberine göre; Hakkari ve Van karayolunda PKK'lı teröristler tarafından mayın döşendiği istihbaratını alan emniyet ekipleri patlamaya hazır bomba buldu. El yapımı patlayıcı, bomba uzmanı ekipler tarafından imha edildi.







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