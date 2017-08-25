CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurban vekâletini Kızılay’a verdi

2007 yılından bu yana Vekâletle Kurban Kesim Kampanyası düzenleyen Kızılay’a vatandaşların yanı sıra liderler, siyasiler ve bürokratlar da destek veriyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurban vekâletini Kızılay'a verdi.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre; Bağış vesileyle Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yurtiçi ve yurtdışı (Kosova) olmak üzere 2 hisse kurban vekâletini Kızılay’a verdi. Vekâleti bizzat Genel Başkan Dr. Kerem Kınık aldı ve makbuzu imzalayıp Kılıçdaroğlu’na teslim etti.

Dr. Kınık, yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın TBMM Başkanımız gibi CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da kurban vekâletini Kızılay’ımıza verdi. Kendileri adına yurtiçinde ve yurtdışında birer kurban keseceğiz ve etlerini ihtiyaç sahiplerin dağıtacağız. Kızılay Türkiye’nin dünyaya uzattığı eldir. Türkiye’nin yardım kuruluşudur. Bize duyulan güvene şükranlarımız sunuyoruz. Görevimizi en büyük titizlikle yapacağımız konusunda Kızılay’a vekâletini veren tüm hayırseverlerin emin olmasını isteriz” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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