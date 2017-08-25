Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Adalet Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı'nın tarihini yayınladı. Unvan değişikliği yapmak isteyen adaylar, başvuru ve sınav tarihini araştırıyor. Peki, Adalet Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlıyor?

ADALET BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adalet Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı'na başvurular 15-21 Eylül 2017 tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru tarihleri arasında, sınav ücreti olan 155 TL'yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve ya Türkiye Halk Bankası ndan herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatırılacak.

Adaylar, sınav ücretlerini Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, ve Halk Bankası ATM’lerinden, Vakıfbank internet bankacılığı, Halkbank internet bankacılığı, Ziraatbank internet bankacılığı ve Vakıflar Bankası şubeleri üzerinden yatırabileceklerdir.

Ayrıca, tüm banka kredi kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilir. (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.)

Elektronik ortamda http://www.meb.gov.tr adresinden başvuru yapmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

ADALET BAKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı, 07 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek. Sınav giriş belgesi, 27 Eylül 2017 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. Sınavda adaylara her bir grup için 50 soru sorulacak ve sınav 60 dakika sürecek.

Görevde Yükselme Sınavı, değerlendirme grup numaraları sırasıyla Mühendis (Makine), Mühendis (Bilgisayar), Mühendis (Elektrik-Elektronik), Mühendis (Endüstri), İstatistikçi, Kütüphaneci, Öğretmen (Kreş Öğretmeni), Tekniker (Bilgisayar), Tekniker (Elektrik), Tekniker (Ahşap), Tekn iker (Elektronik), Tekniker (İnşaat), Tekniker (Makine), Teknisyen (Sıhhi Tesisat), Teknisyen (Ahşap), a) Teknisyen (Klima) (Taşra) b) Teknisyen (İklimlendirme ve Soğutma) (Merkez Atamalı Taşra), Teknisyen (İnşaat), Teknisyen (Makine), Teknisyen (Elektrik), Teknisyen (Bilgisayar) şeklindedir.

Adalet Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı

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