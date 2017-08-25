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Denizli'de kızını darp eden baba tutuklandı

Denizli'de 9 yaşındaki kızını darp eden baba mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

25 Ağustos 2017 Cuma, 17:04:19 Güncelleme: 17:24:06 AA

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir baba, 9 yaşındaki kızını darp ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çetin D. boşandığı eski eşi A.G. ile barışmak için kızı Nazlı D'den (9) yardım istedi. İddiaya göre, baba, olumsuz yanıt alınca küçük kızı darp etti.  Olayı öğrenen anne A.G. durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen Çetin D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetin D'nin, avukatı aracılığıyla karara itiraz ettiği öğrenildi.

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