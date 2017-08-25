Aliağa'da yangın dehşeti

İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir dairede çıkan yangında evde bulunan anne ve iki çocuğu son anda kurtuldu.

İHA'nın haberine göre, yangın, Aliağa ilçesi Siteler Mahallesi 9 Eylül Caddesi'ndeki bir sitedeki apartmanın 3. katında çıktı. İddialara göre, henüz bilinmeyen bir nedenle mutfaktan dumanların geldiğini fark eden anne paniğe kapıldı. Anne, dumanların büyümesi üzerine hemen iki çocuğunu da alarak kendini dışarıya zor attı. Telefona sarılan ve büyük paniğe kapılan anne, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın üzerine hemen bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Evin mutfağında başlayan ve salonu kaplayan alevler bir anda büyünce itfaiye ekipleri yangının diğer odalara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Büyük paniğe neden olan ve korkutan yangın, dakikalar süren çalışma sonrasında güçlükle söndürüldü. Sağlık ekipleri de, yangında kendi imkanlarıyla kurtulan anne ve iki çocuğa dumandan etkilenmesi üzerine müdahale etti.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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