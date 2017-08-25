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Bitlis'te PKK'ya terör operasyonu: 21 gözaltı

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

25 Ağustos 2017 Cuma, 19:02:43 Güncelleme: 19:14:20 AA

Alınan bilgiye göre, Bitlis'in kırsalında bir süre önce sağ olarak yakalanan terörist ile bazı şüphelilerin sorgusunun ardından jandarma ekipleri, Hizan ilçesine bağlı Yaylacık, Karaağaç, Çalışkanlar, Oymapınar, Akbıyık, Sağınlı, Yolbilen ve Meydan köylerinde operasyon gerçekleştirdi.

İlçenin Gayda köyü yakınlarında geçen yıl 18 Ağustos'ta teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 5 askerin şehit edildiği saldırıda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen kişilerin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler İ.G, Ş.G, İ.E, E.Ç, Y.Ç, A.Ç, A.G, B.Ç, A.G, H.G, B.K, M.Ç, F.G, A.Ç, S.A, A.A, F.Ç, Y.U, M.A, N.K ve Ç.A, adliyeye sevk edildi.

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