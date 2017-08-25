Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Temmuz tarihinde başvuruları alınmaya başlanan Kaymakamlık Sınavı için başvurular 20 Temmuz'da sona ermişti ve adaylar sınav giriş belgesi için bekleyişe başlamıştı. ÖSYM, internet sitesi üzerinden Kaymakamlık Sınavı için sınav giriş belgesini yayınladı. Peki Kaymakamlık Sınavı sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? Kaymakamlık Sınavı sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

KAYMAKAMLIK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından yapılacak olan Kaymakamlık Sınavı'na katılacak olan adayların sınava girecekleri bina/salonu gösterecek olan sınav giriş belgesi, erişime açıldı.

Adaylar, sınav giriş belgesini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alabilecekler. AİS'e T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapacak olan adaylar, bu sayfa üzerinden sınav giriş belgelerini yazdırabilecekler.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

Binlerce adayın katılımıyla tek oturumda gerçekleştirilecek olan Kaymakam Adaylığı Sınavı, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 9 Eylül 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Saat 10:00'da başlayacak sınavda 09:45 kuralı geçerli olacak ve sınava girecekleri binaya 09:45'ten sonra girmeye çalışan adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Öte yandan adaylar sorulan 40 soruya en fazla 100 dakikada doğru yanıt vermek için çabalayacak. Sınavda başarılı olan adaylar da Kaymakamlık için hazır olacak.

DİKKAT: 2017- Kaymakamlık saat 10.00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09.45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur:

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

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