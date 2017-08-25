İHA'nın haberine göre, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis'in sınır hattındaki Elbeyli ilçesine fırtına obüs topları ve M 114 kariyer sevk edildi.
TIR'ların üzerine konulan fırtına obüsleri ile M 114 kariyerlerden oluşan 10 araçlık konvoy terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına gönderildi. Fırtına obüsleri ile M 114 kariyerler 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı bildirildi.
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