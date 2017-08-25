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Kilis'in Suriye Afrin sınırına askeri sevkiyat yapıldı

Kilis'in Suriye sınırında Afrin bölgesinin karşısındaki hudut karakollarına fırtına obüs topları gönderildi

26 Ağustos 2017 Cumartesi, 00:46:27 Güncelleme: 00:51:49 İHA

İHA'nın haberine göre, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis'in sınır hattındaki Elbeyli ilçesine fırtına obüs topları ve M 114 kariyer sevk edildi.

TIR'ların üzerine konulan fırtına obüsleri ile M 114 kariyerlerden oluşan 10 araçlık konvoy terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına gönderildi. Fırtına obüsleri ile M 114 kariyerler 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı bildirildi.

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